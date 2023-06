Polittalks in der Sommerpause: Wann kehren Will, Lanz und Co. zurück?

«Anne Will»

Der ARD-Sonntagstalk «Anne Will» geht den Angaben des Senders zufolge nach der Sendung am 9. Juli in die Ferien und kehrt ab dem 10. September wieder zurück. Für die Moderatorin Anne Will (57) ist dies die letzte Sommerpause ihrer Talkshow. Nach rund 16 Jahren wird sie sich zum Jahresende von ihren Zuschauern verabschieden und den Sendeplatz an jemand anderen übergeben. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger steht bisher noch nicht fest.