Polizei ermittelt: Neue Einzelheiten zum Tod von Bobbie Jean Carter

Letztere hat in einem Instagram–Beitrag Abschied von ihrer Schwester genommen. «Du hattest einen grossartigen Sinn für Humor und einen lebhaften Geist. Als ich aufwuchs, war ich dein Baby, und du warst meine beste Freundin», schrieb sie zu Erinnerungsfotos ihrer Schwester. Das Leben sei nicht fair zu Bobbie Jean gewesen, «das weiss ich. Manchmal fühlt es sich so an, als hättest du keine Chance gehabt, egal was passiert», fuhr Angel Carter fort. «Ich weiss, warum Leslie, Aaron und jetzt auch du in diese Situation geraten sind. Ich teile den Schmerz, den wir in unserer Kindheit erlebt haben, und es tut mir leid, dass ihr keine Chance auf ein besseres Leben hattet», fügte sie an.