Polizei im Dschungelcamp-Hotel: Was ist passiert?

Im Camp geht es unterdessen bereits am heutigen Samstagabend bei RTL (oder via RTL+) weiter im Promi–Kampf um die Dschungelkrone. Ob das Moderationsduo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) den Hotel–Vorfall in der Sendung ansprechen wird? Die neue Ausgabe der Show wird ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Alle Folgen der aktuellen Staffel sind jeweils täglich zur Primetime zu sehen.