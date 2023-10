Polizei nimmt mutmasslichen Stalker von Paris Jackson fest

Zuvor wurde er schon drei Mal auf dem Anwesen gesichtet

Wie es in dem Bericht heisst, soll die Polizei den Mann bereits am 4. September festgenommen haben. Der Sicherheitsdienst habe die Beamten zum Haus der Tochter von Popstar Michael Jackson (1958–2009) gerufen, nachdem der Verdächtige dort aufgetaucht war. Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass sich der Mann auf dem Anwesen herumgetrieben habe. Bereits am Neujahrstag sowie zweimal im August sei er dort gesichtet worden, berichtet «TMZ» unter Berufung auf die Polizei von Los Angeles.