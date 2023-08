Polizei stellt Ermittlungen gegen Cardi B. ein

Die «I Like It»-Sängerin hatte vergangenen Samstag im «Drai's Beachclub & Nightclub» in Las Vegas ihre Fans dazu aufgefordert, sie abzukühlen und mit Wasser zu bespritzen. Als sie dann jedoch aus dem Publikum heraus mit einem Getränk überschüttet wurde, schleuderte die Rapperin mit voller Wucht ihr Mikrofon in die Menge. Eine Frau wurde am Kopf getroffen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Laut «People» gab sie an, dass sie nicht diejenige gewesen sei, die ihren Drink über Cardi B geschüttet habe.