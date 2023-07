«Tut mir leid»

In einer Story auf seiner Instagram-Seite hatte der Rapper am 5. Juli um 19 Uhr angekündigt, dass er um 22 Uhr ein Konzert vor seinem Hotel geben werde. Daraufhin waren so viele Fans gekommen, dass die Polizei eingreifen musste. Anschliessend schrieb Machine Gun Kelly in einer weiteren Story: «Ich hatte ein Überraschungskonzert, das ich von meinem Balkon aus geben wollte. Aber die Polizei hat es beendet, weil ihr zu grossartig seid. Tut mir leid.»