«Polizeiruf 110: Ablass»: Tobias Moretti ist mehr als nur ein Gaststar

Tobias Moretti: «Kommissar Rex», Theater und Film

Dass Tobias Moretti so eine Rolle tragen kann, überrascht allerdings kaum. Ein breites Fernsehpublikum kennt den Österreicher bis heute vor allem durch die beliebte Krimireihe «Kommissar Rex», mit dem er in den 1990er–Jahren populär wurde. Gleichzeitig war seine Laufbahn nie nur aufs Fernsehen beschränkt: Nach dem Wechsel vom Musikstudium an die Otto–Falckenberg–Schule spielte er unter anderem an den Münchner Kammerspielen, am Residenztheater und am Burgtheater, später kamen grosse Film– und Fernsehrollen sowie Auszeichnungen hinzu, etwa der Österreichische Filmpreis für «Gipsy Queen».