«Polizeiruf 110: Ablass»: Tobias Moretti ist mehr als nur ein Gaststar

Der neue Münchner «Polizeiruf 110: Ablass» gehört offiziell Johanna Wokalek (51) und Stephan Zinner (51). Im Gedächtnis bleibt am Ende aber vor allem auch Tobias Moretti (66). Als Anwalt August Schellenberg ist er weit mehr als nur prominenter Gaststar, sondern die Figur, die dem Film zusätzlich Tiefe und Zug verleiht. Vor allem die intensiven Szenen zwischen Moretti und Wokalek hallen nach.
In «Ablass» bekommen es Cris Blohm und Dennis Eden mit zwei Fällen zu tun, in denen Geständnisse zwar vorliegen, die Sache aber trotzdem nicht sauber aufgeklärt scheint. Genau in diesem Umfeld taucht Moretti als bestens vernetzter Anwalt auf. Er spielt Schellenberg nicht als klassischen Lautsprecher, sondern als Mann, der den Raum schon durch seine Haltung und Erscheinung beherrscht. Ideal, um diesem Münchner Krimi eine zusätzliche Ebene und Spannung zu geben.
Gerade das macht seinen Auftritt so wirkungsvoll. Moretti muss hier nicht übertreiben, um Eindruck zu hinterlassen. Ein Blick, ein ruhiger Satz, ein kontrollierter Auftritt reichen schon aus. Dadurch wird seine Figur zur idealen Reibungsfläche für Blohm, die sich mit glatten und einfachen Erklärungen eben nicht zufriedengibt.
Tobias Moretti: «Kommissar Rex», Theater und Film
Dass Tobias Moretti so eine Rolle tragen kann, überrascht allerdings kaum. Ein breites Fernsehpublikum kennt den Österreicher bis heute vor allem durch die beliebte Krimireihe «Kommissar Rex», mit dem er in den 1990er–Jahren populär wurde. Gleichzeitig war seine Laufbahn nie nur aufs Fernsehen beschränkt: Nach dem Wechsel vom Musikstudium an die Otto–Falckenberg–Schule spielte er unter anderem an den Münchner Kammerspielen, am Residenztheater und am Burgtheater, später kamen grosse Film– und Fernsehrollen sowie Auszeichnungen hinzu, etwa der Österreichische Filmpreis für «Gipsy Queen».
Genau diese Mischung merkt man auch «Ablass» an. Moretti bringt die Bekanntheit eines TV–Gesichts mit, aber zugleich die Präzision eines Schauspielers, der stark von der Bühne kommt. Das passt zu einer Figur wie August Schellenberg besonders gut. Der Anwalt wird dadurch nicht bloss zum Gegenspieler, sondern zu einer Erscheinung, die den Fall grösser wirken lässt, als er auf den ersten Blick vielleicht scheint.
Unterm Strich profitiert der Münchner «Polizeiruf 110» also nicht nur von einem interessanten Fall, sondern auch von einem Gastauftritt, der sehr bewusst besetzt wirkt. Tobias Moretti fügt sich mit «Ablass» stimmig in ein Portfolio ein, das seit Jahren von markanten, oft vielschichtigen Figuren lebt. Oder einfacher gesagt: Dieser Sonntagabend zeigt einmal mehr, warum Moretti seit Jahrzehnten eine feste Grösse im deutschsprachigen Fernsehen geblieben ist. Erst Anfang 2026 wurde seine Bedeutung in Österreich sogar noch einmal besonders sichtbar, als Tirol einen neuen Preis für Darstellende Künste nach ihm benannte.