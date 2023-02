«Polizeiruf 110: Daniel A.»: Jonathan Perleth spielt den Transmann

Apropos «körperliche Repräsentation». Im «Polizeiruf 110: Daniel A.» gibt es eine kurze Szene, in der Daniel beim Umziehen oben ohne zu sehen ist. «Diese Szene haben wir relativ spät gedreht, und Dustin [Regisseur Dustin Loose, 36, Red.] war so sehr darauf bedacht, dass für mich alles in Ordnung ist, dass ich dann, was das Nacktsein angeht, gar kein Problem hatte», erzählt Jonathan Perleth. Und er fügt hinzu: «Das war eigentlich easy. Komischerweise war es für mich schwieriger, in Damenunterwäsche dazustehen, das war schlimmer, weil es so weiblich konnotiert ist.»