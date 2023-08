«Polizeiruf 110: Du gehörst mir»: Wie ist der Magdeburg-Auftaktkrimi?

Worum geht's im «Polizeiruf 110: Du gehörst mir»?

Als Lana Stokowsky (Hannah Schiller, 23) ihr Baby im Kinderwagen in einer belebten Magdeburger Fussgängerzone nur kurz aus den Augen lässt, verschwinden Wagen und Kind spurlos. Panisch wendet sich Lana an umstehende Passanten, doch niemand will etwas gesehen haben. Hauptkommissarin Brasch, die gerade ihren Chef, Kriminalrat Uwe Lemp (Vörtler), ins Sabbatical verabschieden will, wird zum Tatort gerufen.