«Polizeiruf 110»: Erster Fall für Johanna Wokalek als Ermittlerin

Dass die Riege der deutschen TV-Kommissare weiblichen Zuwachs bekommt, ist schon länger bekannt. Jetzt steht auch fest, wann die neue Ermittlerin zum ersten Mal im TV zu sehen sein wird. Im September wird Schauspielerin Johanna Wokalek (48) zum ersten Mal in ihrer Rolle als Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm im Münchner «Polizeiruf 110: Little Boxes» ermitteln. In ihrer Rolle kehrt sie als Ermittlerin nach einem Auslandseinsatz nach München zurück. Bei ihrer Rückkehr wird sie direkt in einen Fall im Uni-Milieu verwickelt.