«Polizeiruf 110: Goldraub»: Juwelen und Sightseeing in Potsdam

Und richtig vertieft wird das Thema sowieso nicht. Stattdessen wird oft ins Leere gestarrt oder mit einem Mantrailer–Hund durch die Gegend gerannt – oder vielmehr gemächlich gelaufen. Irgendwie alles etwas zu langsam. Natürlich ist die unaufgeregte Art zwischen den Ermittlern Ross und Rogov auch eine ihrer Kernkompetenzen, die leisen Zwischentöne und das tiefe Verständnis der vermeintlich ungleichen Charaktere füreinander. Aber etwas mehr Esprit darf es dann doch sein – sonst sind auch Netzhemd und Kajalstrich von Ermittler Ross nicht mehr spannend. Und der ewige und einzige Disput ums Rauchen schon dreimal nicht.