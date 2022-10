«Polizeiruf 110: Hexen brennen»: Wer spielt den kauzigen Ladeninhaber?

Aber auch im Film machte sich Schmid bereits einen Namen. So spielte er 2009 die Hauptrolle in der Komödie «All You Need Is Love - Meine Schwiegertochter ist ein Mann». An der Seite von Tatjana Arntgolz (40) war er 2012 im TV-Mehrteiler «Snipers - Love under the gun» zu sehen. Dank der ZDF-Krimiserie «Professor T.» wurde der Schauspieler 2017 einem breiteren Publikum bekannt. Darin gab er bis 2020 die Figur des Kriminalkommissars Daniel Winter zum Besten.