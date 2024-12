«Polizeiruf 110: Jenseits des Rechts»: Emma Preisendanz als Mia

Emma Preisendanz feierte Sonntagskrimi–Premiere in Jubiläumsfolge

Die 2002 in München geborene Jungdarstellerin ist keine Unbekannte im Sonntagskrimi. Ihr Debüt feierte sie 2020 als Mafiosi–Tochter Sofia Modica im zweiteiligen Crossover–«Tatort: In der Familie». Die Doppelfolge, in der bei einem Teil auch Dominik Graf Regie führte, spielte in Dortmund und München und wurde anlässlich des 50–jährigen Jubiläums der Krimireihe produziert und ausgestrahlt.