«Polizeiruf 110: Little Boxes»: So wird das Debüt von Johanna Wokalek

Auch das Drehbuch passt für den gelungenen Einstieg wie die Faust aufs Auge. Das Geheimrezept: eine abgewogene Dosierung von allerhand Krimi–Gewürzen. So kommt weder der Humor zu kurz, der allerdings nicht ins Alberne abdriftet, noch wird die nötige Ernsthaftigkeit vernachlässigt. Auch schwierige und in «Little Boxes» allgegenwärtige Themen wie Feminismus oder Rassismus werden intelligent in die Geschichte eingewoben. Obendrein gibt es ein finale furioso, das so nicht zu erwarten war und niemand so schnell vergessen wird. Hauptkommissarin Cris Blum und ihr Team machen Lust auf mehr!