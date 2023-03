«Polizeiruf 110: Ronny»: Das sind die jungen Episoden-Stars

Sie wurde 1991 geboren und wuchs in Berlin auf. Sie war schon in einigen Fernsehformaten zu sehen, unter anderem in «SOKO Potsdam», «Notruf Hafenkante» sowie im «Tatort: Es lebe der Tod». Mit dem Film «Die Ungezogenen» machte sie 2007 erstmals auf sich aufmerksam. Es folgten weitere Hauptrollen in «Sin & Illy still alive» (2015) oder «Bube Stur» (2015). Zuletzt war Chuh 2022 in der Krimiserie «Marie Brand und der entsorgte Mann» zu sehen.