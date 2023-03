«Polizeiruf 110: Ronny»: So wird der neue Fall aus Magdeburg

Brasch ist auch aus einem bestimmten Grund sehr emotional in die Sache verstrickt, sie ist in zweifacher Hinsicht mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. «Eine Erinnerung an einen anderen Fall kommt hoch, die schmerzhaft ist, weil sie damals falsch agiert haben und dadurch das Kind nicht retten konnten», erklärt Darstellerin Claudia Michelsen. Zudem wird ein Detail aus ihrer Kindheit angesprochen. Hingegen spielen Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler, 61) und Kriminaloberkommissar Günther Márquez (Pablo Grant, 26) in diesem Fall nur untergeordnete Rollen. Auf ganzer Linie überzeugen die jungen Nebendarsteller. «Unabhängig vom Alter finde ich ihre Arbeit bemerkenswert und wollte sie unbedingt bei mir im Film haben», so auch Ott.