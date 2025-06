«Polizeiruf 110: Spiel gegen den Ball»: Fussball-Drama im Grenzgebiet

Lohnt sich das Einschalten beim «Polizeiruf 110: Spiel gegen den Ball?»

Für alle, die auch im Krimi Lust auf Fussball en masse haben – ja. Immerhin dreht sich in diesem Film alles um den Sport und er strotzt nur so von echten Bezügen zur Realität: So wird die Hitze des vergangenen EM–Sommers eingefangen, der Deutsch–Pole Lukas Podolski (40) ist das grosse Vorbild der Nachwuchskicker und wie in der realen Welt träumen auch bei «Spiel gegen den Ball» zahlreiche Jugendliche vom Profifussball, um ihrem trostlosen Leben zu entfliehen. Allerdings fehlt es im Grenzgebiet deutlich an Euphorie und mit einem Sendeplatz ein Jahr nach der EM will das Fussballfieber auch nicht so richtig überspringen.