Grosse Veränderungen standen in diesem Jahr sowohl in der «Polizeiruf 110»-Krimireihe als auch im «Tatort» an. Meret Becker (53) und Charly Hübner (50) sind bereits «Tatort»-Geschichte, im «Polizeruf 110» gab es am Sonntag im Brandenburger-Ableger nun den Abschied von Lucas Gregorowicz (46). Doch das war noch nicht alles: Diese Stars waren 2022 zum letzten Mal am Sonntagabend 20:15 Uhr in einem «Polizeiruf 110»- oder «Tatort»-Film als Ermittler zu sehen, bzw. habe noch einen allerletzten Auftritt vor sich.