«Polizeiruf 110: Tu es!»: Lohnt sich der neue Rostock-Krimi?

Lohnt sich das Einschalten?

Ja. In diesem Rostock–Krimi ist sehr viel los, eine berührende und erschütternde Geschichte folgt auf die nächste: Kommissar Volker Thiesler (Josef Heynert) gerät gleich zu Beginn beruflich in eine schreckliche Situation. In einer solchen war Melly Böwe privat vor vielen Jahren, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits im vorangegangenen Krimi «Böse geboren» erahnen konnten. Nun ist es gewiss: Ihre Tochter Rose ist durch eine Vergewaltigung entstanden. In «Tu es!» wird klar, wer der Erzeuger ist. Emotionale Lichtblicke liefert immerhin Katrin König, die sich weiter mit ihrem Vater annähert, und auch bei Kommissar Anton Pöschel (Andreas Guenther) scheint es in der Liebe richtig gut zu laufen.