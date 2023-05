Die beliebten Sonntagabendkrimis «Tatort» und «Polizeiruf 110» werden auch dieses Jahr wieder in die wohlverdiente Sommerpause gehen und jetzt stehen auch die Termine fest: Wie die ARD auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news mitteilte, wird bereits am 18. Juni der vorerst letzte aktuelle «Tatort» ausgestrahlt.