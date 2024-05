«Polizeiruf 110: Unsterblich»: Realer Fall war Inspiration für Folge

Bei der Adaption dieser realen Vorlage für sein Drehbuch habe ihn vor allem die Frage umgetrieben, was dies für eine Motivation sei, «sich über jede Moral zu setzen und zu sagen, ‹Kann ich einen Menschen töten, damit ich mein Recht auf ein eigenes Leben verwirklichen kann?›», so Autor Michael Gantenberg. Unabhängig von dem wirklichen Mordprozess und der Rechtsprechung haben ihn bei der Bearbeitung des Stoffs ganz pragmatische Aspekte gereizt: «Wie lebe ich damit? Wie plane ich eine solche Tat?» Um diese Aspekte auszuloten, habe er in seinem Drehbuch die Perspektive der Täterin in den Vordergrund gestellt.