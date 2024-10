«Polizeiruf 110: Wasserwege»: Wer spielt die Killer-Polizistin?

Petra van de Voort war schon in vielen Krimis zu sehen. Erstmals 2005 in der internationalen Produktion «Mankells Wallander: Ein Toter aus Afrika». Es folgten «Der Kommissar und das Meer», «Tatort» oder «Bella Block». Von 2014 bis 2022 spielte sie in der Krimireihe «Neben der Spur» Nora Jessen, die Ehefrau der Hauptfigur Psychiater Dr. Johannes «Joe» Jessen (Ulrich Noethen, 64).