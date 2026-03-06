«Polizeiruf 110: Your Body, My Choice»: Abtreibungsgegner in Magdeburg

Dabei wird deutlich, dass Brasch selbst viel zu dem Thema zu sagen hätte. Sie hatte damals eine Abtreibung geplant, ihren Sohn dann aber doch bekommen. Inzwischen haben die beiden keinen Kontakt mehr und vom «Mutterglück» spürt sie allgemein wenig, wie schon in den ersten Episoden der Reihe 2013 gezeigt wurde. Bis auf diese Momente geht die Kommissarin in ihrem 22. Fall aber eher unter und läuft mit relativ unbewegter Miene einsam umher. «Natürlich hat sie immer eine klare Haltung zu den jeweiligen Geschichten, aber manchmal ist es doch besser, wir ahnen diese nur – und im besten Falle darf das Publikum sich selbst überprüfen», erläutert Schauspielerin Michelsen – in diesem Fall wäre ein bisschen mehr Esprit dennoch schön gewesen.