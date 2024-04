Polizeischutz in London: Prinz Harry mit erneuter Gerichtsschlappe

Prinz Harry (39) hat eine herbe Niederlage vor Gericht einstecken müssen. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, scheiterte der britische Royal, der inzwischen mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) und den gemeinsamen Kindern in den USA lebt, mit einem Berufungsantrag gegen die Verringerung seines Polizeischutzes während seinen Besuchen in der Heimat. Das gab demnach ein Gerichtssprecher am Montag (15. April) bekannt.