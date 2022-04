Polizistin über Amber Heard: «Kein Opfer häuslicher Gewalt»

Im Verleumdungsverfahren von Johnny Depp (58) gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) ging es an einem neuen Prozesstag darum, was vor sechs Jahren im Penthouse der Stars in Los Angeles passiert ist. Im laut «Deadline» überfüllten Gerichtssaal von Virginia sagte per aufgezeichnetem Video die LAPD-Beamtin Melissa Saenz aus. «Ich habe sie (Heard) nicht als Opfer häuslicher Gewalt identifiziert», erklärte sie dem Bericht zufolge darin vor Gericht.