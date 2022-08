Polo-Freund Ignacio Figueras schwärmt von Prinz Harrys Familie

In seiner neuen Heimat Kalifornien verbringt Prinz Harry (37) vor allem viel Zeit mit dem Polospielen. In seinem langjährigen Freund Ignacio «Nacho» Figueras (45) hat er den perfekten Partner gefunden: Die beiden spielen seit einigen Monaten gemeinsam im Team Los Padres im Santa Barbara Polo Club und traten gerade erst beim Sentebale ISPS Handa Polo Cup in Aspen, Colorado, an.