Pool-Walk bei «GNTM»: Heidis Liebes-Kabbeleien mit Ehemann Tom

Ungeduscht zum Sedcard–Shooting

Um fleischliche Gelüste geht es in dieser Folge gleich mehrfach. Zunächst bittet Heidi ihre Boys zum zünftigen Schmaus ins berühmte Münchner Hofbräuhaus. In entspannter Atmosphäre will sie ihre Kandidaten noch besser kennen lernen. Ausserdem isst sie für ihr Leben gern Schweinshaxe mit Klössen und Sauerkraut. Jannik (22) nutzt die Gelegenheit und fordert Heidi zum Tanz auf. Zu den Klängen der bayerischen Blaskapelle legen beide einen Discofox auf den Tanzboden. Am nächsten Tag heisst es: Kalorien verbrennen. Heidi will ihre Jungs optimal auf die folgenden Aufgaben vorbereiten und schickt ihnen eine Fitnesstrainerin ins Modelhaus. Doch damit nicht genug: Nach Burpees und Planking bittet sie die Kandidaten ungeduscht zum Shooting der Sedcard – eine Überraschung, die nicht allen gefällt.