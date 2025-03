Pop-Comeback: Lady Gaga veröffentlicht neues Album «Mayhem»

Die Choreografie erinnerte viele Personen ebenfalls an vergangene Zeiten. Das sei jedoch nicht Parris Goebels (33) Absicht gewesen. Im «InStyle»–Interview erklärte die Choreografin, die auch Rihannas (37) Super–Bowl–Auftritt aus 2023 inszenierte: «Letzten Endes ist sie Gaga, sie hat eine Persönlichkeit und eine DNA in ihrer Arbeit, also wird es sich immer wie sie anfühlen.» Die Vorbereitung für den Video–Shoot habe sie rund drei Wochen gekostet, der Dreh selbst habe zwei Tage in Anspruch genommen.