Pop-Queen Taylor Swift kündigt zwölftes Album für Oktober an

Showgirl–Glamour mit rotem Lippenstift

Das enthüllte Cover–Artwork zeigt Swift in völlig neuer Optik. Die Sängerin posiert in einem glitzernden Badeanzug mit Cut–outs im Wasser, eine Hand lässig an den Kopf gelegt. Ihr Look kombiniert den charakteristischen roten Lippenstift mit dramatischem Smokey–Eye–Make–up. «Und, Baby, das ist Showbusiness für dich. Neues Album ‹The Life of a Showgirl›. Erscheint am 3. Oktober», schrieb sie zu dem Instagram–Post.