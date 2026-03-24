Popstar Charlie Puth ist erstmals Vater geworden

Mit der Bildunterschrift «Hey Jude», die wohl auf den berühmten gleichnamigen Beatles–Hit anspielt, teilte Puth mehrere Fotos des Neugeborenen. Auf einem Bild schläft der Kleine in einem blau–weiss–gestreiften Strampler, ein weiteres zeigt den frischgebackenen Vater beim Füttern seines Sohnes. Ein Schnappschuss zeigt die Hand des Kleinen auf einer Kette mit einem diamantbesetzten «J»–Anhänger. Zudem teilte Puth einige Polaroid–Bilder aus dem Krankenhaus.