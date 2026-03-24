Popstar Charlie Puth ist erstmals Vater geworden

Freudige Nachrichten bei Charlie Puth (34): Der Sänger und seine Ehefrau Brooke Sansone sind erstmals Eltern geworden. Puth teilte die Geburt seines Sohnes am Montag auf Instagram mit. Demnach kam der Junge, der auf den Namen Jude hört, bereits am 13. März zur Welt.
Mit der Bildunterschrift «Hey Jude», die wohl auf den berühmten gleichnamigen Beatles–Hit anspielt, teilte Puth mehrere Fotos des Neugeborenen. Auf einem Bild schläft der Kleine in einem blau–weiss–gestreiften Strampler, ein weiteres zeigt den frischgebackenen Vater beim Füttern seines Sohnes. Ein Schnappschuss zeigt die Hand des Kleinen auf einer Kette mit einem diamantbesetzten «J»–Anhänger. Zudem teilte Puth einige Polaroid–Bilder aus dem Krankenhaus.
Die frischgebackene Mutter Brooke teilte den Post in ihrer Instagram–Story und fügte noch hinzu, dass der Junge den Mittelnamen «Crawford» trägt. Zudem teilte sie ein Foto seines Füsschens und schrieb: «Meine gesamte Welt». Puth teilte zudem ein Video auf TikTok, in dem er dem Baby «Hey Jude» auf dem Klavier vorspielt.
Erste Glückwünsche kamen unter anderem von Sofia Richie Grainge (27), die derzeit ihr zweites Kind erwartet. «Oh mein Gott! Ich liebe euch beide so sehr», kommentierte sie.
Seit 2024 verheiratet
Charlie Puth und seine Ehefrau sind seit 2022 ein Paar und verlobten sich im September 2023. Ein Jahr später folgte die Hochzeit. Im Oktober 2025 gab Puth mit einem Video zu seinem Song «Changes» bekannt, dass sie erstmals Eltern werden.