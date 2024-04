Popstar Janet Jackson kommt nach Deutschland

Insgesamt veröffentlichte die Schwester von Michael Jackson (1958–2009) zehn Tour–Termine in Europa, die nach ihrer US–Tournee im Sommer stattfinden werden. Startdatum ist der 25. September in Paris, Frankreich. Es folgen vier Konzerte in Grossbritannien: am 27. September in Birmingham, am 28. September in London, am 30. September in Glasgow und am 1. Oktober in Manchester. Danach steht ein Konzert in Antwerpen, Belgien, am 3. Oktober an.