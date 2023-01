Popstar Miley Cyrus kündigt neues Album «Endless Summer Vacation» an

Gibt es 2023 eine neue Miley Cyrus?

In der NBC-Sendung «A Toast to 2022» erklärte die Popsängerin, wie sehr sie sich im Vergleich zu ihren Zwanzigern verändert habe. «Ich sage immer, dass meine Wahrheit genauso wahr ist wie das Gegenteil davon. Einerseits bin ich komplett anders, andererseits bin ich genau dieselbe.» Über ihre von den Medien dokumentierte Vergangenheit witzelte sie in dem kurzen Clip auch: «In meinen Zwanzigern hatte ich so viel Spass. Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie es googeln.»