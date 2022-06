Olly Murs (38) und seine Freundin Amelia Tank möchten heiraten. Der britische Sänger hat sich mit der Bodybuilderin verlobt, wie beide auf Instagram bestätigen. Er veröffentlichte ein Bild, auf dem sich die beiden in den Armen liegen. Darauf ist auch ein funkelnder Ring an ihrem Finger zu sehen. Dem Kommentar zufolge hielt Murs am 4. Juni um die Hand seiner Liebsten an.