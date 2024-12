Populärste Netflix-Serie: «Squid Game» kehrt mit einem Knall zurück

Es gibt wieder Tote

Nachdem Serienschöpfer Hwang Dong–hyuk (53) die Netflix–Abonnentinnen und Abonnenten mit diesem ruhigen Anfang in trügerische Sicherheit gewogen hat, taucht der Rekrutierer erstmals wieder auf. In einem Laden erwirbt er eine grosse Menge Brot und stellt eine Reihe von Obdachlosen in einem Park vor eine für die Serie «Squid Game» so typische Entscheidung: Wollen sie das Brot und damit etwas zu essen – oder doch ein Rubbellos, das ihnen zwar keinen Gewinn garantiert, aber dennoch die Chance auf grossen Reichtum bietet?