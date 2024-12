Portia de Rossi und Ellen DeGeneres: Fluten bedrohen ihr neues Anwesen

Sie genossen schon gemütlichen Pub–Abend

In England, so hiess es, wollten sie ein neues Leben beginnen. Berichten zufolge hatten sich die beiden bereits etwas in den Cotswolds eingelebt. So genossen sie einen Abend in Jeremy Clarksons Cotswolds–Pub «The Farmer's Dog». Die Popstars James Blunt (50) und Natalie Imbruglia (49) waren ebenfalls anwesend, wie ein Video auf der Instagram–Seite des Pubs zeigte. Auch sollen sie laut mehrerer Quellen vorgehabt haben, ihre luxuriöse Villa im kalifornischen Montecito zu verkaufen. Erst 2023 hatten sie dort eine weitere Immobilie für 96 Millionen Dollar veräussert.