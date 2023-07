Porträt zum 10. Geburtstag: Prinz George sieht William immer ähnlicher

Gesichtszüge und Outfit: George kommt ganz nach Papa Prinz William

Die grüne Chinohose, das weiss-blau karierte Hemd und die braunen Wildlederschuhe erinnern zweifellos an den Look von Papa Prinz William. Auch im Gesicht sieht George seinem Vater immer ähnlicher. «Heute 10! Wir wünschen Prinz George alles Gute zum Geburtstag!», heisst es dazu in dem Post.