Porträts enthüllt: Michelle und Barack Obama zurück im Weissen Haus

Die Obamas kehren ins Weisse Haus zurück. Am Mittwoch wurden in Washington, D.C. die offiziellen Präsidentenporträts von Barack Obama (61) und Ehefrau Michelle (58) enthüllt, wie «CNN» berichtet. An der Zeremonie im Weissen Haus nahmen neben dem ehemaligen Präsidenten der USA und der früheren First Lady auch der amtierende Präsident und vormalige Obama-Vize Joe Biden (79) und dessen Ehefrau Jill (71) teil. Die zwei separaten Porträts von Barack und Michelle Obama werden nun dauerhaft ihren Platz im Weissen Haus finden.