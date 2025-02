Porträts: Prinzessin Kate veröffentlicht süsse Zeichnungen ihrer Kinder

Zeichnen als Moment der Verbundenheit

Die Ehefrau von Prinz William (42) gründete im Juni 2021 das «Royal Foundation Centre for Early Childhood». Im Januar 2023 startete die Stiftung die Kampagne «Shaping Us», die das Bewusstsein dafür schärfen will, wie entscheidend die ersten Jahre für die Zukunft eines Kindes sind. In dem neuen Instagram–Post heisst es: «‹Shaping Us› beschreibt die sozialen und emotionalen Fähigkeiten, die sich in der frühen Kindheit zu entwickeln beginnen.» Diese Fähigkeiten seien für das ganze Leben entscheidend. «Sie prägen uns, wie wir sind, wie wir mit unseren Gedanken und Gefühlen umgehen, wie wir mit anderen kommunizieren und in Beziehung treten und wie wir die Welt um uns herum erkunden.»