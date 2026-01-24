Posh Spice in den Charts: Ungewöhnliche Unterstützung im Beckham-Beef

Ein Meilenstein für das Ex–Spice–Girl

Die Chart–Platzierungen bedeuten für Beckham die ersten Nummer–eins–Positionen seit dem Spice–Girls–Hit «Holler/Let Love Lead the Way» aus dem Jahr 2000. Die Girlgroup landete insgesamt neun Mal auf Platz eins der britischen Charts – mehr als jede andere Frauengruppe. Als Solo–Künstlerin war Beckham dieser Erfolg bislang verwehrt geblieben. Ihr erster Alleingang «Out of Your Mind» – eine Zusammenarbeit mit Dane Bowers – unterlag 2000 im Chart–Duell gegen «Groovejet (If This Ain't Love)» von Spiller und Sophie Ellis–Bextor. «Not Such an Innocent Girl» war 2001 ihre erste echte Solo–Single.