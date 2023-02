Post Malone macht auf seiner Europa-Tour Halt in Deutschland

Wann startet der Vorverkauf?

Der Vorverkauf für das Deutschlandkonzert startet am Freitag, 3. März um 12:00 Uhr bei Eventim. Der Tour-Auftakt ist für den 22. April in Oslo geplant. Danach geht es für den Musiker unter anderem noch nach Kopenhagen (26. April), Antwerpen (28. April), Zürich (30. April), London (4. und 6. Mai) und Dublin (9. Mai). Das Abschlusskonzert soll am 19. Mai in Amsterdam erfolgen.