Post Malone präsentiert seine Modekollektion in Paris - mit Pferd

Das absolute Highlight der Veranstaltung war der finale Auftritt: Ein Model ritt tatsächlich auf einem echten Pferd über den Laufsteg – ein Moment, der dem Western–Thema die authentische Krone aufsetzte. Nach der Show trat Post Malone, der sein Label als «neue kreative Ausdrucksform» sieht, selbst auf die Bühne. In einem hellen Denim–Look, mit weissem Cowboy–Hut und einem Getränk in der Hand winkte er sichtlich zufrieden in die Menge.