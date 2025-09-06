Post Malone: U-Bahn-Streik zwingt ihn zur Absage der London-Konzerte

Post Malone befindet sich derzeit auf seiner Europa–Tournee und tritt am Freitagabend in Hannover auf. Nach den verschobenen London–Terminen führt ihn seine Tour zunächst in die Niederlande, bevor es nach Barcelona und Lissabon geht. Der Rapper und Sänger ist nicht der einzige Künstler, der von den Streiks betroffen ist. Bereits wenige Tage zuvor musste die britische Band Coldplay ihre Wembley–Konzerte wegen der gleichen Problematik verschieben.