Die Bilder begleitet ein längerer Text. «WELTMEISTER», schreibt Messi auf Spanisch. «Ich habe es so oft geträumt, ich wollte es so sehr, dass ich es immer noch nicht glauben kann.» Dann bedankt er sich bei seiner Familie und allen anderen Menschen, die ihn unterstützt haben. «Wir haben wieder einmal gezeigt, dass wir Argentinier, wenn wir gemeinsam und geeint kämpfen, in der Lage sind, alles zu erreichen, was wir uns vornehmen», heisst es weiter.

«Der Verdienst gehört dieser Gruppe, die über der Individualität steht, es ist die Stärke von uns allen, die für den gleichen Traum kämpfen, der auch der Traum aller Argentinier war... Wir haben es geschafft!!!»