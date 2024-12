Power Dressing: Graue Looks sind diesen Winter Trend

Minimalismus pur

Veronica Ferraro setzte dagegen auf ein einzelnes Kleidungsstück in der Trendfarbe. Die Fashion–Influencerin posierte auf der Mailänder Fashion Week in einem grauen Hosenanzug, dem die ausgestellten Schultern eine kastige Form verlieh. Während er die Taille der Content Creatorin betonte, war er an Armen und Beinen weit geschnitten. Dazu trug Ferraro spitz zulaufende Pumps in Weiss und stylte ihre Haare zu einer Hochsteckfrisur. Ihre Accessoires hielt sie mit wenigen silbernen Ringen und kleinen Ohrsteckern ebenso minimalistisch.