«Power Up»-Tour: AC/DC kommen nach Deutschland

Weiter geht es am 16. Juni in Dresden (Rinne). Am 13. Juli folgt der Hockenheimring, am 17. Juli der Cannstatter Wasen in Stuttgart. In Nürnberg macht die Band am 27. Juli auf dem Zeppelinfeld Halt, ehe der Deutschland–Abschnitt der Tour am 31. Juli in der Messe Hannover zu Ende geht.