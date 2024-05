Pre-Met-Gala-Dinner: Jennifer Lopez und Zendaya in Hingucker-Looks

Die ersten Stars sind bereits in New York eingetroffen, wo am Abend des 6. Mais einmal mehr die Met Gala über die Bühne geht. Ehe das Modeevent des Jahres startet, haben sich bereits Zendaya (27), Jennifer Lopez (54), Chris Hemsworth (40) und Bad Bunny (30) im Big Apple zum Pre–Dinner mit «Vogue»–Chefin Anna Wintour (74) getroffen – die vier fungieren dieses Jahr als Moderatoren.