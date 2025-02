Preis bei den Critics Choice Awards: Adam Brody dankt Leighton Meester

Die Critics Choice Awards gingen am vergangenen Freitag im Barker Hangar in Santa Monica, Kalifornien über die Bühne. Adam Brody (45) gewann in der Kategorie «Bester Schauspieler in einer Comedyserie» für seine Hauptrolle im Netflix–Hit «Nobody Wants This». In seiner Dankesrede fand er rührende Worte für seine Ehefrau Leighton Meester (38).