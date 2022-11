Seit Russland die Ukraine angegriffen und der Westen mit scharfen Sanktionen reagiert hat, wird die Lage am Energiemarkt immer unübersichtlicher. Die zunächst von Wirtschaftsminister Robert Habeck (53) geplante Gasumlage hätte vorgesehen, alle Gaskunden an den gestiegenen Kosten zu beteiligen und so Gas-Importeure zu stützen. Dieser Vorschlag wurde allerdings schon am 29. September wieder gekippt und wird definitiv nicht Realität. Stattdessen hat sich die Regierung in der Zwischenzeit auf eine Soforthilfe im Dezember geeinigt und plant eine Strom- sowie Gaspreisbremse ab 2023. Ein Überblick.