Preiserhöhung bei Amazon Prime: Noch vor 2026 Geld zurückfordern

Wer das Abo noch zum alten Preis von 2022 abgeschlossen und der Preiserhöhung nicht ausdrücklich zugestimmt hat, kann laut Stiftung Warentest daher eine Erstattung der Preisdifferenz fordern. Als Zustimmung gilt nach Auffassung der Stiftung Warentest auch bereits ein Wechsel von einem Jahres– auf ein Monatsabo, nachdem die neuen Preise bekanntgegeben wurden – oder umgekehrt. Es wird dazu geraten, bestenfalls noch bis Ende dieses Jahres zu handeln, damit die Erstattung von Zahlungen, die bereits 2022 geleistet wurden, nicht verjährt.